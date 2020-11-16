區域全面經濟夥伴協定（RCEP）15日成形，經濟部長王美花今（16）在立法院經濟委員會備詢時表示，目前評估包括機械、紡織、石化、鋼鐵等產業影響較大，會個別來看相關影響，由於業者們會想了解比較細的部分，所以會與業界溝通，預期大概2周內會召開座談會與業者說明討論。

王美花赴立法院經濟委員會報告「台美中新三角關係、經濟泡泡之執行」，接受立委備詢時，朝野立委都相當關心RCEP成形後台灣的處境。王美花解釋，這基礎建立在東協跟中國、與韓國、日本、紐奧等FTA都整合在一起，對東協國家來講，「其實是建立在原來FTA的基礎上」，製造業自由化程度大約9成左右。

王美花指出，這比較大的不同，就是藉由RCEP的行程，中國與日本、日本與韓國形成了FTA，由於這會是對台灣來說影響較大的部分，但昨天陸續看到文本與降稅清單，發現裡面自由化的程度還沒有很多，從外界評論也發現這自由化的門檻沒有很高。

「在短期而言影響很低。」王美花強調，他說，因為台灣7成是ITA產業享有免關稅，但針對另外3成產品要很小心，其中出口大宗機械、紡織、石化、鋼鐵產業，會個別來看相關影響，「我們認為敏感的部分，也會發現中國對日本也排除降稅」。

(工商 )