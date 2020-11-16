A股三大股指16日早盤漲跌互見。上證指數16日開盤報3,325點，升15點，漲幅0.47％；截至上午10點10分，報3,319.61點，上漲9.51點，漲幅0.29％。

深成指開盤報13,811點，升57點，漲幅0.42％。現報13,690.74點，下跌63.81點，跌幅0.46％

創業板指數報2,716點，升9點，漲幅0.34％。現報2,695.09點，下跌11.72點，跌幅0.43％。

各相關概念股個別發展，交通運輸、紡織股升逾1％；金融、石油股持穩；煤炭股偏弱。

(工商 )

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