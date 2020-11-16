A股三大股指早盤漲跌互見 10:312020/11/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指16日早盤漲跌互見。上證指數16日開盤報3,325點，升15點，漲幅0.47％；截至上午10點10分，報3,319.61點，上漲9.51點，漲幅0.29％。 深成指開盤報13,811點，升57點，漲幅0.42％。現報13,690.74點，下跌63.81點，跌幅0.46％ 創業板指數報2,716點，升9點，漲幅0.34％。現報2,695.09點，下跌11.72點，跌幅0.43％。 各相關概念股個別發展，交通運輸、紡織股升逾1％；金融、石油股持穩；煤炭股偏弱。 (工商 ) #漲幅 #A股 #三大股指 #早盤 #漲跌互見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前三季賺逾ㄧ股本 高達52家 04:102020/11/16 財經要聞 國泰永續高股息ETF ESG投資首選 04:102020/11/16 全球財經 台積ADR領漲 大盤再戰新高 04:102020/11/16 財經要聞 《國際金融》道指期漲逾200點 疫情發展或成焦點 09:252020/11/16 財經 應材唱旺景氣 概念股歡呼 04:102020/11/16 證券．權證 操盤心法－留意兩重點 逢低布局不追高 04:102020/11/16 證券．權證 美股轉港股 阿里大戶蠢動 04:102020/11/16 全球財經 血拚概念股助陣台股 戰萬四 04:102020/11/16 證券．權證 超微市占飆升 概念股沾光 04:102020/11/16 產業．科技 台股市值、成交值 飆破40兆 04:102020/11/16 投資理財 財經熱門新聞 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 台灣警戒！RCEP超級經濟圈成軍 - 財經要聞 - 工商時報 PS5恐成索尼最後1代遊戲機 分析師：6-7年後不敵一趨勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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