美國政治新聞網站Axios引述未具名的華府官員透露，美國總統川普計劃於未來數周對中國實施多項強硬措施。

根據報導，川普政府的新措施包括因應中國違反人權行為或威脅美國國家安全的行為，對更多中國企業、中國政府機關與官員實施制裁。

報導引述美國國家安全委員會發言人John Ullyot稱，倘若中國不轉變政策方向，將招致嚴重政治後果。

Raymond James金融公司分析員Ed Mills上周五撰寫報告，預期美國將對中國採取更嚴厲制裁措施，令到民主黨總統當選人拜登即使上任後，也不易取消有關決定。

美國政府上周四（12日）才公布，2021年1月11日起禁止美國機構投資解放軍關連企業股票。

中國商務部16日對此表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業。美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

(工商 )