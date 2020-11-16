中租-KY（5871）14日於美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團公布，2020年道瓊永續指數評選結果，同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，為台灣第一家入選的KY企業，也是台灣唯二在「綜合性金融服務」產業入選的企業。使得該股股價在14日股價再度創歷史新高。

中租控股董事長陳鳳龍表示，中租控股長期推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）績效，致力於企業永續經營，與國際接軌，此次入選亦展現良好表現成果。

道瓊永續指數（DowJones Sustainability Index，簡稱DJSI），是全球最具公信力的永續評比之一，此指數每年從全球各產業數千家企業中挑選，在永續性上表現最好的前10％公司納入指數。

中租控股本次在稅務政策、社會報告及環境報告等3項指標獲得滿分肯定，在培育關鍵人才、人權、行為準則、風險管理及資訊安全等重要項目亦展現亮眼成績。

中租控股不畏疫情影響，持續展現強勁成長動能，2020年前3季累計稅後純益已達新台幣123.8億元，累計每股稅後純益（EPS）為8.96元，年增8％，在疫情期間仍然創下上市以來同期新高表現。 中租控股除了本業亮眼的財務績效，今年持續在「社會」、「環境」與「公司治理」等領域也獲國內外多項肯定，包括獲選第六屆台灣上市櫃公司治理評鑑排名前5％企業；連續2年獲選「台灣永續指數（FTSE4Good Index）」成份股；連續6年入選摩根史坦利（MSCI）全球永續指數成分股、公司治理100指數..等，積極扮演社會公民的角色也獲得各界肯定。

(工商 )