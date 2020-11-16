2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）評比結果剛公布，中鋼公司連續9年入選DJSI成分股企業，日前亦獲得《天下雜誌》評鑑為2020「天下企業公民獎」大型企業組TOP50，顯示中鋼公司永續經營的努力及成果獲得國際投資機構及國內社會的高度肯定。

DJSI為具「全球性、整合性、永續性」的社會責任指數，以利投資者進行投資標的選擇，也可作為企業追求永續發展的自我評估及同行差異分析與比較的參考基礎，是現今國際間最具公信力的企業永續評選工具之一。根據主辦單位標普全球公司（S&P Global）提供的資料顯示，2020年全球共有32家鋼鐵業者受邀，32家接受評比。在新興市場指數（DJSI - Emerging Markets）中，有14家受邀，僅有中鋼公司及印度Tata Steel入選為成分股。

中鋼公司自2012年開始參加DJSI評比，連續第9年入選DJSI成分股，而2020年32家鋼鐵業者之評比中，中鋼公司在水風險、環境報告、社會報告、環境政策與管理系統項目表現優異，另在風險與危機管理、營運生態效益、企業公民與慈善等項目的成績大幅提升，使得中鋼公司在經濟、環境以及社會等三個面向均維持一定水準，是本年度再度入選DJSI成分股的重要因素。

ESG（環境、社會、公司治理）已是後疫情時代最熱門的投資名詞，企業社會責任（CSR）亦是企業經營的主流意識，《天下雜誌》於日前公布2020「天下CSR企業公民獎」100強名單，中鋼公司連續4年獲評為大型企業組TOP50（今年榮獲第17名），象徵中鋼公司致力於ESG投資及注重人才培育與幸福職場的企業承諾等四大構面，獲得高度肯定。

中鋼公司為精進公司治理，於去（108）年成立公司治理暨永續委員會，統整公司治理、社會關懷及環境永續三大面向作為，並將相關執行成果充分揭露於企業網站，並獲得108年度臺灣證券交易所第六屆公司治理評鑑排名前5％的優良成績。此外，中鋼除嚴格遵守國內外勞動及人權規範外，亦提供員工更好的勞動條件，例如中鋼公司於去年與中鋼企業工會簽訂第5次團體協約，增加多項優於法規的勞動權益，營造出友善和諧的工作環境。關於環境保護方面，中鋼致力循環經濟發展，積極推動「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」，不僅有效提昇瀝青混凝土路面的品質與耐久性，也通過英國標準協會BS 8001循環經濟標準查核，成為全球鋼鐵業首家取得BS 8001認證的廠商。

中鋼公司以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」的願景，為持續精進企業永續經營與管理，持續深化永續根基，也以「精緻鋼廠」、「綠能產業」之雙主軸發展策略，創造更大的鋼鐵價值，提升國內鋼鐵產業的國際競爭力，致力循環經濟，持續為臺灣產業、經濟及社會的永續發展貢獻心力。

(工商 )