「台中市書法協會109年度會員聯展」即日起於港區藝術中心登場。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

「台中市書法協會109年度會員聯展」即日起於港區藝術中心登場。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市書法協會會員計約兩百位書法同好，包括士農工商、軍公教等社會群體，上至書壇耆宿、下至青年學子，老、中、壯、青各年齡層皆匯聚於一堂。「台中市書法協會109年度會員聯展」即日起於清水區港區藝術中心登場，作品以書法為主軸，採楷書、行書及草書等不同書體，以呈現中華文化之獨特底蘊，歡迎各界藝文同好前往觀展。

港區藝術中心表示，台中縣書法名家蕭丁山於1986年召集書法同道，以非正式形式組成「台中縣書學研究會」，透過每月定期聚會、與會者提供作品之方式，期望獲得相互觀摩、切磋研討之效果。之後研究會成員為促進書法長遠發展之考量，遂提議籌組「台中縣書法學會」，並依法立案登記，選出蕭丁山為首任理事長。後為因應2010年台中縣市合併，學會遂決議於2013年起更名為「台中市書法協會」。

台中市書法協會指出，協會在國內以舉辦現場揮毫、研習及書法講座等方式，積極推動機關、學校及社區之書法風氣，廣獲社會大眾好評，並舉辦台中、南投、嘉義聯合書法展，為縣市之間的跨區書法交流建立良好之合作模式，充分展現書法專業社團之功能。

對外，協會則致力以書法文化進行中華民國對外之國民外交，協會理事長曾親自率團遠赴日本鳥取縣舉行中日書法交流展，隨後日本鳥取縣書道聯合會會長亦率團來台，假港區藝術中心與協會共同展出。

台中市書法協會會員計約兩百位書法同好，包括士農工商、軍公教等社會群體，上至書壇耆宿、下至青年學子，老、中、壯、青各年齡層皆匯聚於一堂，透過不定期邀請優秀會員及國內書法名家講演等方式，以提升會員專業素養及創作能力。每年度更以舉辦會員聯展之方式，提供會員創作展現舞台，並印製專輯流傳紀念，對台中市書法文化之弘揚及推廣具有深遠意義。

台中市書法協會表示，「傳承創新‧水墨交響特展」即日起至12月6日止，在港區藝術中心展覽室B展出，歡迎各界藝文同好前往觀展。

(中時 )