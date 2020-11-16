前行政院發言人丁怡銘的一場「牛肉麵之亂」，不僅把自己的官位搞丟，還扯出行政院發言人團隊根本就是「中央廚房」，統一出圖給綠營側翼粉專來攻擊政敵，遭嚴重質疑是否行政不中立，在丁怡銘請辭前國民黨立委更是要求丁赴立院進行專案報告。

而今日行政院對「中央網軍」的指控提出書面報告，而該報告內容包含封面，竟只有兩頁、約288字，內容主要是引用法條，強調行政中立，表示本次個案涉及事實認定，應由中立法法制主管機關銓敘部及服務機關釐清查明，對於在野黨的指控並沒有明確的回應。

該報告讓網友全都怒了，砲轟「綠圾真的是台灣最無恥的雙標色」、「連發票都不用附上，真好混」、「原來丁怡銘是躲質詢才閃人，廢到笑」、「連學店生做的報告都屌打你」、「批踢踢死掉的蟑螂id列上去隨便也50頁」、「這是小學生報告？不對，小學生也沒這麼弱」、「法條當報告？他X的不就複製貼上？」、「沒可愛版大頭貼，失敗中的失敗」、「這叫報告？比小學生的作文更廢」。

(中時新聞網)