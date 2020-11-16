監察院設立人權委員會，但設立後職權未明，因此監院提案立法。立院司法法制委員會今審查《監察院國家人權委員會職權行使法草案》，卻被民進黨給打槍，民進黨團總召柯建銘認為，立院之前有附帶決議要求提的應該是《監察法修正草案》，而不是為了這9個人權委員提一個職權行使法，監察院應該撤回提案。

國民黨立委李貴敏質疑該職權行使法賦予人權委員會調查權，還可以跟司法院聲請釋憲，等於是給人權會「尚方寶劍」。這項提案也引來各方爭議。

司法院也認為，聲請解釋憲法之要件，事涉大法官與其他憲法機關之互動，以及大法官於權力分立原則下之最適功能分配，與權力分立原則密切攸關。不僅存有違憲疑義，憲法政策亦屬不宜。此議早經制憲者排除，也超越憲法列舉之監察院職權。

柯建銘認為，扣除監察院長之外，人權會就9個委員，不應該擔任「人權警察」的角色，而應該是「人權大法官」，以更高的高度來看，各機關針對人權議題有什麼違失並提出報告，就像NCC不應該變成警察整天抓地下電台，他應該督促各部會如何處理人權議題而不是包羅萬象來弄。

柯建銘認為應該要撤回職權行使法的草案，直接在監察院內新設特種委員會「人權委員會」，都在監察院一個大屋頂下，「有兩組人馬不應該有不同職權行使，不會為了你們弄一個法給你們」，柯也認為該職權行使法有違憲問題，應該予以撤回。

柯建銘並提到，立法院其實之前有通過附帶決議，當時是要求監察院半年內要送《監察法》來立法院審查，直接從《監察法》裡面修訂而不是新送一個職權行使法。監察院應該尊重院際和諧，立法院有立法權，國會有意見，就應該來談。「我不是要打臉監察院，只是監察院很多新來的不知道。」

人權委員會,監察院,立法院,民進黨,柯建銘,李貴敏

(中時 )