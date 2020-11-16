前行政院發言人丁怡銘昨晚因萊牛圖卡風波請辭獲准，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發布一張圖卡，以丁怡銘及前總統府發言人丁允恭兩人為「男丁嗝呃」，指丁怡銘是「萊者弒客」、丁允恭是「才幹過人」，結果「兩丁都嗝屁了」！這圖卡酸度爆表，有5千多人按讚， 200多人留言及300多次分享。

蔡正元發言說，「男丁嗝呃」，這是哪一個天才畫的？來圖照登。

而200多人留言中，大多大酸雙丁，還有人轉貼丁怡銘前段婚姻及與民進黨嘉義縣美女議員的緋聞，酸度爆表。網友紛紛留言「丁丁是個人才」、「奇怪，怎麼這麼喜歡找姓丁的來當發言人」、「果然妙喻！」「皆為同祖，且哥倆情境雷同，所涉案例亦是驚為天人！一是時間管理師／一者為指鹿為馬的創作師，可謂哥倆各有一騙天」、「這個超好笑的啦」、「為丁氏創光」、「台灣現在真的是：頭頂一騙天。從領導到下屬，騙的驚天動地、無所不在、無願無悔。騙神明（長老教會支持的騙子總統，騙神明的行政院長，更惶論一群侉侉而談公然說謊的政客名嘴）、騙民眾、騙師長、騙學生？ 」

(中時 )