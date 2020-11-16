德國聯邦政府目前正在考慮針對第二波新冠疫情再收緊社交限制措施，例如家庭聚會的允許人數再降低，以及要求學校學生強制佩戴口罩。

德國總理梅克爾(Merkel)預定周一與16個邦的首長共同舉行會議。目前路透看到的草案文件為，民眾將在聖誕節前被要求完全放棄私人聚會。

德國在本月初施行了名為「鎖燈」的計畫，尋求抑制疫情擴散，雖然酒吧和餐廳為關閉，但學校和部分商店仍開放。結果是，染疫人數不再急遽飆升，但是染疫人數的增加趨勢仍無法預測。

該草案仍可能在梅克爾與地方首長討論後出現修正，然目前的文件顯示，在公開場所的私人聚會將被更嚴格要求一家庭的兩個人與另一家庭的兩人聚會，而目前的規定為總數10人的兩家庭聚會。學校學生將被要求戴口罩，班級人數將減半，讓學生之間有更大空間。被認定為歲弱的人，將有資格每周獲得一個稱為FFP2的重型呼吸口罩。

梅克爾將在23日與歐盟其他國家領袖再次商討防疫對策。

(時報資訊)