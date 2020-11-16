連鎖餐飲集團王品(2727)受惠營運體質調整績效顯現，兩岸事業群營運績效同步強勁復甦，激勵股價自上周起發動上攻，今（16）日持續開高走揚、一舉站回百元關，最高上漲4.71％至104.5元，創2018年6月中以來2年5個月高點。

王品早盤維持逾4.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班，以4日起漲點起算，8天已飆升逾37％。三大法人11月以來亦持續偏多操作，近2周合計買超王品1510張，其中上周買超張數跳增至1389張。

王品第三季合併營收44.59億元，季增27.99％、年增6.03％，改寫歷史次高。毛利率48％、營益率8.95％，分創3年半、近6年半高點。歸屬母公司稅後淨利2.73億元，季增達3.23倍、年增近1.12倍，每股盈餘（EPS）3.6元，雙創近6年半高點。

其中，台灣事業群營收29.04億元，季增達35.27％、年增達12.74％，營益率9.83％，優於第二季6.63％及去年同期6.91％。中國大陸事業群營收15.54億元，季增達45.75％、年減3.81％，營益率達7.3％，遠優於第二季1.56％及去年同期負0.24％。

受惠連假聚餐意願暢旺，王品10月自結合併營收14.46億元，月增9.49％、年增18.03％，續創同期新高。其中，台灣事業群9.3億元，月增8.35％、年增23.81％，連6月改寫同期新高。中國大陸事業群5.1億元，月增11.63％、年增8.79％，亦突破疫情前水準。

累計王品前10月自結合併營收123.38億元、年減9.68％，雖續處近7年同期低點，但衰退幅度自12.27％收斂至個位數百分比。其中，台灣事業群86.2億元、年增5.23％，擺脫疫情陰霾，中國大陸事業群37.2億元、年減32.02％，但幅度較前三季35.88％收斂。

展望後市，王品對第四季營運審慎樂觀，並看好冬季鍋物需求，積極積極加速布局六都。其中，「青花驕」明（17）日將在光復南路開出第5家店，「和牛涮」年底前將一舉開出台北林森北、台中北屯、板橋板橋3店，「聚 北海道鍋物」亦將在台中開出2間新型態店。

同時，王品持續研發新產品進軍各式館外通路，搶攻「宅經濟」商機，其中「12MINI」攜手萊爾富推出的2款聯名鮮食，單月銷售可望突破6萬碗。子公司萬鮮今年亦將加碼攜手超商雙雄及電商平台momo，新推通路限定年菜組合，多方衝刺營運成長動能。

(時報資訊)