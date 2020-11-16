投顧法人認為，新冠肺炎疫情意外帶動數位經濟提前到來，使台灣本波企業獲利自6月底步入上修循環周期，將台股今明2年企業獲利預期再分別調升4％、8％，預估年增率將分別達10％、21％，並認為疫情帶動的數位經濟受惠股，仍是台股中長期主流。

投顧法人表示，疫情大流行加速推動原先已在進行中的數位經濟，在家上班、學習以及電子商務等需求，帶動雲端數據中心與通訊基礎設施投資，並帶動全球廠商加速分散供應鏈，進而帶動工業自動化產業步入成長循環。

投顧法人指出，今年獲利上修幅度最大者為二線晶圓代工、IC設計、台積電等半導體廠商，主因數位經濟帶動筆電需求強勁，使得電源管理、觸控、驅動晶片等供不應求，支撐相關生產廠商調漲報價、挹注獲利表現。

其次，中國大陸加速發展自主半導體供應鏈、5G正迎來通訊基礎設施的投資建置期等，亦成為驅動半導體獲利大幅好轉的關鍵。非科技股中則以工業自動化與自行車獲利上修幅度較大，前者主因全球廠商加速分散供應鏈、後者則是歐美人士改變通勤方式。

投顧法人將台股今明2年企業獲利年增率將分別達10％、21％，較8月中公布上半年財報時再調升4％、8％。其中，科技股今明2年獲利獲調升4％與10％，但傳產股今年獲利則遭下修1％，主因疫情影響減少旅遊，進而影響油價表現。

展望後市，投顧法人認為，儘管疫苗研發露出曙光，惟距離民眾回到疫情前的正常生活恐仍需1～2年，因此疫情所帶動的數位經濟受惠股應仍是台股中長期的主流。目前特別看好半導體、雲端／資料中心、蘋概、IC設計、工業自動化、運動休閒、綠能等族群。

(時報資訊)