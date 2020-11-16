汽機車廠三陽工業(2206)受惠機車銷售成長，第三季單季代表本業獲利之營業淨利攀高，EPS達0.92元，並挹注前三季每股盈餘達2.19元。

今年以來機車市場在七期汰舊換新補助、ABS補助下，買氣熱絡，尤其第三季起需求大增，單季總新車掛牌數達28.44萬台，較去年同期成長近20%，帶動車廠營運動能強勁。

三陽第三季營業利益8.83億元創單季新高，稅後純益7.37億元，年增率達530.8%，並創6季以來新高。

三陽第三季掛牌數逾8萬台，較去年同期大增逾65%，優於整體市場成長表現，單季合併營收114.28億元，年增27.95%；毛利率20.61%，年增3.96個百分點；營業利益8.83億元，年增418.9%，創單季新高紀錄；稅後純益7.37億元，年增530.8%，每股純益0.92元。

三陽前三季營收286.91億元，年增12.24%；毛利率年增2.33個百分點至19.64%；營業淨利16.57億元，年增191.25%；因去年有大筆業外進帳墊高比較基期，前三季稅後純益17.59億元，年減24.58%，每股純益2.19元。

(時報資訊)