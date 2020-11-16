根據公司發布的聯合聲明，美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）將旗下日本連鎖超市與量販店公司西友（Seiyu）的大部分持股，賣給投資公司KKR與電子商務公司樂天（Rakuten），這項交易對西友的估值為1,725億日圓（相當於16.5億美元）。

沃爾瑪在2002年透過收購西友6%股份首度打進日本市場，並在2008年全面收購前逐步增加持股。就像其他外國同業一樣，沃爾瑪被日本的高消費力所吸引，但也因削降競爭而遭到挫敗，在日本一直處於難以營利的困境。

根據公司聯合聲明，KKR將收購西友65%股份，樂天將收購20%股份，沃爾瑪則將保留剩下的15%股份。日本媒體兩年前曾報導，沃爾瑪正在為西友尋找買家，出售金額可能落在3000億～5000億日圓之間。但當時消息人士透露沃爾瑪找不到買家。在業界盛傳沃爾瑪準備退出日本之際，該美國零售巨頭去年曾宣布計畫讓西友上市，但將保留其多數股權。

(時報資訊)