最新官方消息，韓國10月出口與去年同期相比，減少3.8%。韓國關稅廳 (Korea Customs Service)指出，除了疫情外，10月工作天數較少也是造成出口減少另項主因。

韓國10月出口為449億美元，與去年466億美元相比較，少了17億美元，年減約3.8%。話說一個月前，韓國9月出口數字不僅年增7.3%外，同時也創下7個月來新紀錄。

正當大家還沉浸在歡愉數字中，這次出口數字卻讓美夢粉碎。除了揮之不去的疫情侵害，官方認為，10初適逢有韓國感恩節之稱的秋夕(Chuseok)，使得每月工作時數減少，不過10月內單日的出口卻較1年前增加5.4%。

至於進口方面，10月同步年減5.6%，為391億美元。但經過計算後，10月貿易順差卻有58億美元，也創下連續6個月都是大賺外匯情況。

從出口項目來看，韓國出口大宗記憶體晶片年增率高達10.2%，同時，汽車出口也增加7.1%。半導體為主要支撐韓國出口重要產業，量體占韓國出口五分之一。其中，龍頭為三星電子，SK海力士(SK Hynix)則緊咬在後。

在出口地區方面，則出現此消彼長現象。最大出口對象中國大陸，韓國10月的出口減少5.8%；但對美國出口，同期卻增加3.3%。

(時報資訊)