材料-KY(4763)前3季稅後純益大增34%，EPS 6.09元創同期新高，第4季營收與獲利仍樂觀以待，今日多空在平盤處展開攻防。

展望第4季，受惠9~12月為塑料級醋片銷售旺季，絲束需求強勁訂單能見度高，而塑膠鏡框市場需求回溫有追上旺季腳步的跡象，法人對材料-KY第4季營收及獲利樂觀以待。

材料-KY積極擴充新增產能方面，材料-KY在今年6~7月籌設新增5000噸醋片產能，大約增加25%的醋片產能，新產能10月開始量產。目前積極往上游整合成立醋酐廠、擴充產能、積極開發綠色可生物分解的新產品以及規劃埃及合資絲束新廠；新廠預期將投入約新台幣2.13億元，建造6萬噸設計產能，目標明年第2季完工，未來對降低及穩定生產成本有利。

另外，材料-KY也規劃新增一條絲束產線，明年上半年即將量產，醋片產線也將在明年底新增5000噸設計產能。北非投資1500萬美元設立合資絲束廠，年產能規劃為8000~10000萬噸，第一期廠房目標將在2023年完工。

(時報資訊)