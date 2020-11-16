本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆開平盤；業者表示，國際廢鋼雖呈現漲勢，但已來到相對高檔，令國內廢鋼商抱持保守態度，穩定收料、供料，不敢過度樂觀囤積，因此鋼廠收料狀況仍穩定，本周會繼續觀察行情走勢，加上鋼筋買氣亦平穩，因此決定平盤。

本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸7900元，鋼筋平盤，報每公噸15900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至122.65美元；日本2H廢鋼每公噸漲至317美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸300美元。(商品行情網)

(時報資訊)