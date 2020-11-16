《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼開平盤 10:332020/11/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆開平盤；業者表示，國際廢鋼雖呈現漲勢，但已來到相對高檔，令國內廢鋼商抱持保守態度，穩定收料、供料，不敢過度樂觀囤積，因此鋼廠收料狀況仍穩定，本周會繼續觀察行情走勢，加上鋼筋買氣亦平穩，因此決定平盤。 本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸7900元，鋼筋平盤，報每公噸15900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至122.65美元；日本2H廢鋼每公噸漲至317美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸300美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 震虎SN鎢鋼鑽頭 勇奪台灣精品獎 04:102020/11/16 產業特刊 傳產金融夯 15檔股價站月線 04:102020/11/16 證券．權證 美食、晶碩 後市看俏 04:102020/11/16 證券．權證 日職》巨人例行賽結束 陽岱鋼戰績11年來新低 22:132020/11/14 體育 台積電開盤跳高 471元 市值破12兆 雙破紀錄 09:042020/11/16 財經 《晨間解盤》沿五日線向上 可布局3族群(日盛投顧提供) 09:092020/11/16 財經 比特幣衝破16,000美元 3年首見 04:102020/11/14 全球財經 跟著投信賺 緊盯兩指標 04:102020/11/15 財經要聞 興櫃成交額逾80億元 共信-KY奪冠 04:102020/11/14 證券．權證 13檔搭作帳行情 馬力強 04:102020/11/15 財經要聞 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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