日前藝人楊繡惠上《小明星大跟班》透露，因大腸癌指數超標，緊張之下求助通靈師，被斷是癌症4期，讓她當場大哭，所幸檢查後是虛驚一場，但此事仍引發熱議，事實上，「大腸癌」在台灣是發生率第一名的癌症，值得民眾關注，外科醫師江坤俊與醫藥記者洪素卿更在節目中叮嚀，有3個日常習慣很容易誘發大腸癌的發生，但你我卻幾乎天天都在做，不可不防。

醫藥記者洪素卿做客《媽媽好神之俗女家務事》節目，分享大腸癌相關知識，表示台灣癌症基金會曾對病友做過調查，詢問他們罹癌前的生活習慣，發現這些病友有著共同特徵，一個禮拜會吃3到4次剩菜、吃飯時間不固定、愛吃油炸物、喜歡肉大過於青菜、反覆加熱食物以及睡眠時間少，可以推論罹患大腸癌的機率，跟生活習慣的關係密不可分。

另有大型連鎖診所機構，針對做大腸鏡的患者，分析有息肉者的病歷資料，發現大腸癌的發生年齡已經年輕許多，而年輕患者長息肉的原因，多是因長期久坐、喝水太少以及膳食纖維攝取不足，甚至有些人一周吃的菜量不足一顆高麗菜，因此洪素卿建議眾人日常生活要盡力避開這3個引癌上身的習慣，同時把握吃多少煮多少，吃新鮮不要吃剩菜，且多多走路運動，以保健康。

外科醫師江坤俊則說，罹患大腸癌的一大因素就是便秘，便祕不但是罹患大腸癌的相對危險因子，加上糞便累積在大腸中，造成大腸壓力變大，就容易長息肉，更直言80%大腸癌都是從息肉慢慢演變來的，而宿便沒排出，就會因為長細菌，分解出很多不好的東西，時間一長就容易癌變，因此提醒觀眾要多喝水、多運動，不要養成便祕的習慣。

(中時新聞網)