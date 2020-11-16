迪士尼知名動畫《花木蘭》真人版電影從開拍以來備受爭議，女主角劉亦菲又因挺港警惹議，電影上映後，更有人發現片尾感謝名單竟有新疆維吾爾族自治委員會在內，讓迪士尼被染上政治色彩，遭外界瘋狂砲轟，日前迪士尼首席執行長鮑勃查佩克（Bob Chapek）終於做出回應。

耗資2億美金（約58億台幣）拍攝真人版《花木蘭》，但由於拿掉許多原本動畫裡的角色設定，故事充滿刻板東方想像，讓不少粉絲都十分失望，加上女主角劉亦菲支持港警的言論，場景又在新疆集中營附近拍攝，甚至期間電影方極力討好大陸官方，都再再引發外界抨擊，甚至有民眾發起拒看。

由於受到新冠肺炎影響，電影原先預定3月初上映，卻3度宣布延期，然而正式上映後卻票房慘烈，完全無法回本，造成迪士尼大失血，近日鮑勃查佩克也首度鬆口，坦承種種爭議確實有影響到票房，「很不幸地，電影推出後造成爭議，在美國及全球都有，且直接影響到票房收入。」

女主角劉亦菲的挺警言論再度惹議。(圖/美聯社)

然其實不只是爭議，因為歐美疫情一直沒有緩和，想用該片主打大陸市場的迪士尼決定照樣在亞洲上映，而部分地區僅在串流平台Disney Plus的國家提供加購觀賞，也因此嚴重影響票房數字。

(中時新聞網)