大陸國家統計局16日公布最新宏觀數據，10月社會消費品零售總額較上年同期增長4.3％，遜於預期增4.9％。

統計局新聞稿顯示，10月份，社會消費品零售總額達人民幣（下同）38,576億元，年增4.3％，增速比上月加快1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額34,868億元，增長3.6％。 2020年1～10月份，社會消費品零售總額311,901億元，年減5.9％。其中，除汽車以外的消費品零售額281,428億元，下降6％。

按消費類型分，餐飲收入4,372億元，年增長0.8％，增速年內首次轉正。消費升級類商品銷售較快增長，10月份，化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品分別年增18.3％、16.7％、12％。

另外，網上零售持續增加，1～10月份，全國網上零售額91,275億元，年增10.9％，比1～9月份加快1.2個百分點；其中，實物商品網上零售額增長16％，比1～9月份加快0.7個百分點，占社會消費品零售總額的比重為24.2％。

(工商 )