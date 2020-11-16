亞太15國簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）正式生效，台灣慘遭被經貿邊緣化，但台股16日反而氣勢如虹，一開盤就大漲、盤中更漲逾170點。金管會主委黃天牧16日認為對金融業來說不會有太大影響，對台股影響也不會太大，他觀察台股今年主要靠內部資金，且外資在十月已轉為淨匯入了，台股未來會「穩步趨堅」。

黃天牧指出，RCEP在15日生效，生效後才看得到它的文本、才看得到所有RCEP會員對市場開放的要求，從金管會立場來講，過去不論在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），我們也檢視過自己對外開放的規定，這些在CPTPP都沒什麼問題，RCEP還沒確切文本還不知確切要求，但基本上我對台灣的制度有信心「不會有問題」。

黃天牧表示，我國一直在新南向在積極推動，就金融業來說應該不會受到太大影響，股市今年也是靠內部資金，期待穩步趨堅。

黃天牧指出，外資在今年十月雖小額賣出台股（143億元），但十月至今已淨匯入新台幣950億元、累計淨匯入1,980億元，表示對台股有信心。

(工商 )