蘋果（Apple）iPhone 12系列今年延續了2019年的作法，持續推出相機規格更高的「Pro」系列，到底2款iPhone 12 Pro的相機表現差距多少，是否符合你的期待，來看看相機專業評測機構DxOMark公布的結果！

iPhone 12 Pro總分128 位列第五

蘋果iPhone 12 Pro在DxOMark最新相機評測標準中，獲得總分128分的成績，在手機相機排行榜中排第五名。個別項目評分中，則是在拍照獲得135分、變焦能力獲得66分、錄影獲得112。

iPhone 12 Pro 的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）

iPhone 12 Pro獲得DxOMark的評價包含：大多數情況下都能準確自動對焦、拍攝照片/影片大都能準確曝光、室內燈光下顏色渲染很不錯、在明亮燈光下以及室內環境下的渲染情況很好、錄影時能呈現良好的顏色與皮膚色調，以及很有效的影片穩定功能等正面評價；但是室內低光源環境下拍攝會出現較多噪點、也會缺失細節、高光或是低光影片的剪輯時動態範圍範圍較小，以及錄影時常會出現綠色、藍色炫光情況等負面評價。

iPhone 12 Pro Max總分130分，排名第四

DxOMark也很有效率的公布了iPhone 12 Pro Max的相機評測成績，比iPhone 12 Pro略勝一籌，以總分130分排在第四位，但是仍屈居在華為Mate 40 Pro（總分136）、小米10 Ultra（總分133）、華為P40 Pro（總分132）等機種之後。iPhone 12 Pro Max在拍照、變焦、錄影的項目中分別獲得138分、68分、113分的成，對比iPhone 12 Pro在拍照上、變焦上的性能都略有提升。

iPhone 12 Pro Max的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）

整體來說，DxOMark對iPhone 12 Pro Max相機的評價是：自動對焦快速又準確、自動曝光精準、市內與低光源環境都能呈現溫暖的白平衡色調、光線充足環境下細節保留度很高、影片能支援寬廣的動態範圍、影片拍攝的大多數情況下都能呈現良好的顏色渲染效果與皮膚色調、錄影時噪點控制大多很良好，且影片穩定效果很有效。但是他們也指出在拍照時動態範圍很有限、低光下照片噪點明顯可見、HDR場景下的顏色不夠準確、錄影時自動曝光不夠穩定等缺點。

除了iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 Pro之外，DxOMark也更新在最新評測標準下的iPhone SE（2020年款式）的相機分數，總分是103分，領先了iPhone XR（仍舊使用舊版的評測標準），成為了DxOMark手機相機排行榜中，主相機最強大的單鏡頭iPhone。

不過相對於iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 Pro在初期銷售亮眼的情況，若把時間間距拉大，價格上比較親民的iPhone 12以及iPhone 12 mini的銷量頗有機會後來居上，DxOMark會否也公布這兩款手機的相機表現，頗令人期待。

(科技)