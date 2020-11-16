蘋果（Apple）iPhone 12系列今年延續了2019年的作法，持續推出相機規格更高的「Pro」系列，到底2款iPhone 12 Pro的相機表現差距多少，是否符合你的期待，來看看相機專業評測機構DxOMark公布的結果！

iPhone 12 Pro總分128 位列第五

蘋果iPhone 12 Pro在DxOMark最新相機評測標準中，獲得總分128分的成績，在手機相機排行榜中排第五名。個別項目評分中，則是在拍照獲得135分、變焦能力獲得66分、錄影獲得112。

iPhone 12 Pro 的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）
iPhone 12 Pro 的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）

iPhone 12 Pro獲得DxOMark的評價包含：大多數情況下都能準確自動對焦、拍攝照片/影片大都能準確曝光、室內燈光下顏色渲染很不錯、在明亮燈光下以及室內環境下的渲染情況很好、錄影時能呈現良好的顏色與皮膚色調，以及很有效的影片穩定功能等正面評價；但是室內低光源環境下拍攝會出現較多噪點、也會缺失細節、高光或是低光影片的剪輯時動態範圍範圍較小，以及錄影時常會出現綠色、藍色炫光情況等負面評價。

iPhone 12 Pro Max總分130分，排名第四

DxOMark也很有效率的公布了iPhone 12 Pro Max的相機評測成績，比iPhone 12 Pro略勝一籌，以總分130分排在第四位，但是仍屈居在華為Mate 40 Pro（總分136）、小米10 Ultra（總分133）、華為P40 Pro（總分132）等機種之後。iPhone 12 Pro Max在拍照、變焦、錄影的項目中分別獲得138分、68分、113分的成，對比iPhone 12 Pro在拍照上、變焦上的性能都略有提升。

iPhone 12 Pro Max的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）
iPhone 12 Pro Max的DxOMark評測分數出爐。（摘自DxOMark官網）

整體來說，DxOMark對iPhone 12 Pro Max相機的評價是：自動對焦快速又準確、自動曝光精準、市內與低光源環境都能呈現溫暖的白平衡色調、光線充足環境下細節保留度很高、影片能支援寬廣的動態範圍、影片拍攝的大多數情況下都能呈現良好的顏色渲染效果與皮膚色調、錄影時噪點控制大多很良好，且影片穩定效果很有效。但是他們也指出在拍照時動態範圍很有限、低光下照片噪點明顯可見、HDR場景下的顏色不夠準確、錄影時自動曝光不夠穩定等缺點。

除了iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 Pro之外，DxOMark也更新在最新評測標準下的iPhone SE（2020年款式）的相機分數，總分是103分，領先了iPhone XR（仍舊使用舊版的評測標準），成為了DxOMark手機相機排行榜中，主相機最強大的單鏡頭iPhone。

不過相對於iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 Pro在初期銷售亮眼的情況，若把時間間距拉大，價格上比較親民的iPhone 12以及iPhone 12 mini的銷量頗有機會後來居上，DxOMark會否也公布這兩款手機的相機表現，頗令人期待。

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(科技)

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