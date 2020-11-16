一位男網友聽到女兒抱怨媽媽規定假日才能用水壺，困惑的向前妻詢問理由，卻反被怒轟。（臉書社團《爆廢1公社》／蘇育宣翻攝）

家家有本難念的經。一位男網友表示，他和前妻離婚後月付4萬元扶養費且不爭取女兒撫養權，之前在女兒生日時送了智能水壺，但女兒向他抱怨媽媽規定假日才能使用，他便透過line前妻詢問原因，沒想到男網友只傳了一句話就徹底惹怒前妻，甚至氣到要提告。

一位男網友在臉書社團《爆廢1公社》著急發文求救，男網友表示，他與妻子育有2子，離婚時因體諒妻子努力生了兩個小孩，決定讓小孩陪她，且協議月付4萬扶養費。

過去前妻曾向他提過想買智能水壺給小孩，但因價錢太高而遲遲未下手，原PO便在女兒生日時買來當禮物，但日前和女兒視訊時，女兒抱怨媽媽規定水壺只有假日能使用，他便私訊問前妻「水壺平時在家可以給她們用為何只能在周末？」

沒想到這句話一出，前妻大暴怒，狠酸原PO是在外面玩樂整年不帶小孩的爸爸，批評他「有什麼資格要小孩啥時帶水壺」、「你住海邊嗎？」等語。前妻更撂狠話「要告騷擾」，還回應要怎麼帶小孩是她的權利，更說「你可以建議我但是你沒有權利命令我任何事」、「注意你的語氣」。

前妻突然其來的回擊讓原PO手足無措，深怕自己會因此找上麻煩，趕緊求助網友，網友也紛紛在留言區回應，「她告不了你，放心」、「告是她的權利，成不成立是另一回事」、「如果這樣可以被告，那我前夫早不知道被我告幾百回了」、「放心，你可以安然無事繼續關心下去」。

也有網友認為事情沒那麼簡單，理智回應，「她真的很討厭你欸」、「家務事攤在檯面上，前因後果外人知道嗎？幫哪方講話都不對吧」、「案情一定沒有這麼單純」、「沒前因後果不好評論，誰知道你這句是不是壓死駱駝的最後一根稻草」。

(中時新聞網)