調查局航業調查處基隆站去年11月查獲一起安毒案，鄭姓調查官運送6.5公斤安毒至調查局本部中途「不慎弄丟」，但事件發生長達1年，調查局本部近日才知情，離譜狀況讓調查局長呂文忠震怒，下令徹查「絕不寬貸」。據了解，該案之所以隱瞞如此長時間，恐因案發時剛好是評定年度考績的「關鍵時刻」，有人擔心影響升官，決定「吃案」不向上通報。

航業調查處基隆站去年11月查獲一起安毒案，承辦的詹姓調查官交代鄭姓調查官將6.5公斤安毒送調查局本部鑑識科學處鑑定，因遲未收到報告，才發現毒品運送調查局本部途中不慎弄丟，至今已過近一年，遺失的毒品仍下落成謎。

調查局督察處已於13日約談時任航基站副主任林聖智、承辦毒品案詹姓調查官、運送毒品的鄭姓調查官等人。

調查局16日發出約87字新聞稿：「本局航業調查處基隆站於去年11月間遺失扣案安非他命毒品6.5公斤乙案，業由本局局長指示成立專案小組調查處理中，俟調查釐清事實後，將依調查結果追究相關人員刑事及行政責任，絕不寬貸。」

據悉，調查局不排除將本案移送懲戒法院追究行政責任，另依刑法湮滅刑事證據罪或侵占罪移送相關地檢署偵辦。

整起案件之所以隱瞞這麼久，據自由時報報導，因11月正是評核年度考績的關鍵時刻，有人懷疑，時任航基站副主任林聖智擔心影響升官，所以決定不通報，而林今年3月也確實升任航調處科長。對此，調查局官員稱，一切尚由專案小組調查中。

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(中時新聞網)