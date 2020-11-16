北市中山區酒店涉毒 警查抄勒令停業

北市刑大16日指出，警方持續掃蕩市內提供毒品，俗稱K店的不法酒店，2019年已對6家酒店、旅館查抄、開罰，10月底時又前往林森南路某酒店，現場查獲K他命殘渣袋，另7名幹部、少爺驗尿後均呈陽性反應，除依毒品罪送辦外，市政府另已裁罰50萬元，勒令停業1年半。

北市毒緝中心指出，經專案掃蕩，2017年至2019年，警方查獲的藥頭人數分別為752人、832人及894人，今年至10月為止則已查獲848人，績效為6都之冠。

警方指出，2018年透過大數據資料庫分析，針對易涉毒品的酒店、夜店強力查緝，並配合「毒品危害防制條例」第31-1條及「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，總計已對3家酒店、3家旅館開罰、斷水電及停業，讓毒品不在夜世界流竄、氾濫。

10月21日清晨6時，檢警前往林森南路1家酒店，在包廂內查獲K他命殘渣袋，並將7名員工帶回採尿，驗後均有陽性反應，經報請市府後，該酒店罰鍰50萬元，並停止營業1年6個月。

警方強調將持續掃蕩各家K店、藥店，並呼籲市民及營業場所，發現不法可立即報警，防制毒品危害，將台北市打造為「無毒家園」。

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(中時 )