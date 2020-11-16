市場持續憧憬疫苗研發進展，加上上週五（13日）美股三大指數表現搶眼，引導16日美股指數期貨續升，港股在此利多氣氛下，16日開高逾百點。

恒指16日開高205點，報26,362點；截至10點35分，報26,273.2點，上漲116.34點，漲幅0.44％。

國企指數開高100點，報10,645點，現報10,530.13點，下跌15.14點，跌幅0.14％。

(工商 )