恒指開高震盪 升逾百點 10:492020/11/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場持續憧憬疫苗研發進展，加上上週五（13日）美股三大指數表現搶眼，引導16日美股指數期貨續升，港股在此利多氣氛下，16日開高逾百點。 恒指16日開高205點，報26,362點；截至10點35分，報26,273.2點，上漲116.34點，漲幅0.44％。 國企指數開高100點，報10,645點，現報10,530.13點，下跌15.14點，跌幅0.14％。 (工商 ) #恒指 #開高震盪 #升逾 #疫苗研發 #週五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大股指早盤漲跌互見 10:312020/11/16 財經 台積ADR領漲 大盤再戰新高 04:102020/11/16 財經要聞 前三季賺逾ㄧ股本 高達52家 04:102020/11/16 財經要聞 《國際金融》道指期漲逾200點 疫情發展或成焦點 09:252020/11/16 財經 政策紅包不斷 驅動A股向上 04:102020/11/16 投資理財 血拚概念股助陣台股 戰萬四 04:102020/11/16 證券．權證 經濟影響力 陸升美降 04:102020/11/16 論壇廣場 新冠疫苗報捷 激勵全球股市 04:102020/11/16 生活新聞 疫情升溫美重啟衛生紙限購 零售龍頭股價飆新高 10:052020/11/16 財經 嘉縣民雄金興抽水站完工 居民免受淹水之苦 09:032020/11/16 寶島 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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