今年受新冠肺炎疫情影響，各類機器設備出租業績均下滑，短期商務與旅遊租車服務需求亦縮減，但經濟部統計處指出，隨國內疫情趨緩，企業用戶長租業務穩定成長，加上業者多角化經營奏效，第3季營業額轉呈正成長1.1％，併計前2季，前3季營業額仍續增2.0％。

租賃業是指從事機械設備及運輸工具、個人及家庭用品等之營業性租賃，以收取租金作為報酬之行業。自2001年調查以來租賃業營業額呈逐年攀升態勢，2019年營業額達1,376億元，年增3.5％，其中以運輸工具租賃業占65.1％為最大宗，較2010年增加10.5個百分點，其次分別為機械設備租賃業占29.0％和個人及家庭物品租賃業占5.9％，則較2010年各減少8.4和2.1個百分點。

就租賃標的觀察，運輸工具租賃業108年營業額達896億元，創歷史新高，近10年平均成長9.0％，今年1至9月因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者強化資訊平台，並推出汽車訂閱服務，鼓勵以「用車代替買車」等經營模式，致年增6.1％；機械設備租賃業2019年營業額399億元，主要以辦公用機械設備為大宗，近10年平均增4.6％，今年1至9月因辦公用、工業用及舞台燈光音響等設備出租業績下滑，致年減6.3％。

值得注意的是，個人及家庭用品租賃業2019年營業額81億元，近年受戶外休閒娛樂風潮帶動相關用品租賃業績推升，惟影音光碟、小說等出租需求漸被網路資源取代，致增幅不若前二者，近10年平均僅增1.1％，今年1至9月受疫情影響，駐點出租語音導覽設備、宴會、尾牙及表演活動用品等出租減少，致年減2.4％。

(工商 )