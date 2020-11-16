人民幣兌美元中間價16日報6.6048元，較上個交易日（13日）報價6.6285元上漲237個基點，漲幅0.36％，終止三連跌。

截至10點27分，人民幣兌美元在岸價報6.5826元，較上日收盤價6.6144元上漲318個基點，漲幅0.48％。離岸價報6.5786元，上漲215個基點，漲幅0.33％。

(工商 )

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