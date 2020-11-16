人民幣中間價、在岸價大漲逾百個基點 10:492020/11/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報6.6048元，較上個交易日（13日）報價6.6285元上漲237個基點，漲幅0.36％，終止三連跌。 截至10點27分，人民幣兌美元在岸價報6.5826元，較上日收盤價6.6144元上漲318個基點，漲幅0.48％。離岸價報6.5786元，上漲215個基點，漲幅0.33％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #元上漲 #人民幣中間價 #在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早盤大漲 台積電、加權指數改寫歷史高 09:112020/11/16 財經 旅遊泡泡代價高 航線票價倍數增 04:102020/11/16 產業．科技 誠品首清倉 萬物特賣會數十萬件書籍好物1折起 09:372020/11/16 生活 台商帶起普洱投資風 價格屢創新高 04:102020/11/16 產業財經 年年開新車不是夢 訂閱式租車風吹進台灣 04:102020/11/16 產業．科技 日本電產會長預測 2030 年電動車價只要現在的 1／5 09:302020/11/16 汽車情報-汽車新聞 台積電開盤跳高 471元 市值破12兆 雙破紀錄 09:042020/11/16 財經 台灣權王－財報佳 儒鴻聚陽目標價調升 04:102020/11/16 證券．權證 操盤心法－留意兩重點 逢低布局不追高 04:102020/11/16 證券．權證 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 09:592020/11/16 財經 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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