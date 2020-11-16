蘋果iPhone 12系列高階新機需求強勁，蘋果高階機種供應商業績可望一路旺至明年第1季，光學鏡頭廠玉晶光(3406)、PCB廠華通(2313)及臻鼎-KY(4958)、砷化鎵廠穩懋(3105)第4季業績均可望優於第3季，台光電(2383)亦可望淡季不淡，今天盤中股價聯袂走高。

蘋果iPhone 12系列新機上市後買氣暢旺，尤其是高階Pro系列機種更是銷售亮眼，根據法人供應鏈調查，iPhone 12新機11月備貨量可望較10月倍增，整體第4季新機備貨量占全年新機比重達75%，可望帶動相關供應商第4季營運大幅成長。

傳統旺季來臨，且蘋果新機iPhone 12拉貨啟動，玉晶光第3季合併營收攀高至51.87億元，季增67.92%，年增2.57%，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為10.52億元，季增1.13倍，累計前3季稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

玉晶光10月合併營收為16億5397萬8000元，月減11.08%，年成長12.63%；累計1到10月合併營收為126億2396萬9000元，較去年同期增加為29.8%；隨著大陸廠區生產正常，玉晶光第4季可望是歷年最旺的第4季，玉晶光表示，10月營收是第4季低點，將力拚本季營收優於上季，在需求旺盛及良率可望改善下，第4季毛利率可望優化。

全球第一大PCB廠臻鼎-KY第3季稅後盈餘16.3億元，年減52.13%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季每股盈餘為4.19元；公司自結10月合併營收為151.92億元，月增31.27%，年減8.1%，累計前10月合併營收為912.72億元，年減3.54%。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，由於主要客戶主要產品延後上市、折舊費用增加、美元貶值，致使第3季及前3季獲利較去年同期下滑，但是延後不代表不好，10月是第4季營運最低點，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年。

華通第3季合併營收為168.77億元，季增25.75%，創下單季歷史次高，單季稅後盈餘為14.39億元，季增43.8%，累計前3季稅後盈餘達33.69億元，年增41.55%，每股盈餘為2.83元。

華通10月合併營收62.27億元，月增1.25%，年成長0.03%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為486.15億元，年成長7.88%；由於客戶訂單強勁，華通目前產能滿載，HDI等各類產線類維持高稼動率以因應旺季生產需求，華通預估，第4季營運有機會優於第3季，法人預估，華通第4季營收可望挑戰單季歷史新高，且明年第1季亦可望創下歷年同期新高。

穩懋第3季合併營收為65.66億元，季增9%，稅後盈餘為19.67億元，季增19%，創下單季歷史新高，累計前3季稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

穩懋10月合併營收為22.4億元，月增0.95%，年減3.59%，累計1至10月合併營收207.9億元，年成長23.97%；受惠於蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

(時報資訊)