日前行政院長蘇貞昌周姓幕僚於立院議場二樓作圖卡攻擊在野黨被抓包，外界大酸「有政府，會做圖」。綠委沈發惠今日於立院內政委員會表示，此事行政院值得商榷，有不對的地方，應該調查，而且不該護短。

立院內政委員會今日要求行政院就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨違反行政中立」、「行政院長召集之會議辦理情形」列席專案報告，行政院秘書長李孟諺代表出席。

沈發惠指出，現在是網路時代，大家都作圖做習慣了，尺度應該有所拿捏，若有不妥、甚至違反行政中立的地方，行政院應該徹底調查，做成規範，也不可以護短。行政院秘書長李孟諺回應，因為現在黨團都要求快速、簡單明瞭讓民眾了解，所以才會以圖卡方式呈現。

沈發惠說，但假新聞該打還是要打，比方說國民黨近期拿美國養豬場的豬影片，指稱是吃瘦肉精的豬，這種假新聞就是散布謠言，危害社會。

沈發惠另指出，行政院近期因為很多該開未開的會議沒開而飽受抨擊，其實當初應該在防疫特別條例中，加入「依法令應召集之集會，暫時不召開」這一條，今天都不會有其他問題。

李孟諺回應，目前有10個因疫情影響而緩開的會議，預計在11月底、12月初會再陸續恢復召開。

(中時 )