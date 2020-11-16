丁怡銘曝光鼓勵簡訊 牛肉麵老闆打臉：不知誰傳的

前行政院發言人丁怡銘失言引發「牛肉麵之亂」，昨（15）日晚間向院長蘇貞昌請辭獲准後，今日凌晨在臉書PO出與冠軍牛肉麵店業者的對話，不過卻遭陳老闆打臉，根本沒有與丁怡銘聯繫。

一名「陳老闆」傳簡訊給丁怡銘，內容提到「你的無心之過、我能體會、被斷章取義、我感到難過、相信這個事情過去之後、應該會沒事的、歡迎你跟老婆來座（坐）、謝謝！」丁怡銘PO文表示，陳老闆傳來簡訊鼓勵，讓他覺得為這個國家努力真好。

業者陳老闆出面打臉，強調沒有傳簡訊給丁怡銘。

不過今日皇家傳承的陳老闆出面打臉，強調沒有傳訊息給丁怡銘，也沒有跟他聯絡通話，不知道是誰傳的訊息，強調自己是唯一對外窗口。

陳老闆說，各分店同仁都很辛苦，不應該被捲入這樣的爭議，皇家傳承正在浪頭上，當然比較受到注目跟關切，應該回歸到食安政策，店家、甚至整個產業不應該淪為工具或犧牲品，他認為應該針對整體事件應該討論的是，未來萊豬萊牛的進口，如何讓國人吃得安心，這才是比較重要的議題。

皇家傳承遭無妄之災，台北市副市長黃珊珊親自上門力挺，更自掏腰包，招待新海店的顧客每日20碗「麻辣藤椒牛肉麵」，老闆則再加碼10碗。今日上午，距離營業時間還有1小時，皇家傳承店門前已大排長龍。

(中時新聞網)