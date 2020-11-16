全球工廠積極迎向智慧製造，國際機器人聯盟（IFR）預估至2022年，全球將有400萬台工業機器人在工廠中運轉。連帶而來，機器人操作系統的市場規模也隨之增加，為協助臺灣智動化產業發展，工研院將於11月26日舉辦「機器人作業系統（Robot Operating System, ROS）實機操作培訓課程」，實體與線上直播課程同步進行，並開發全臺第一套機器人遠端實驗室（Remote Lab）創新線上學習模式，讓線上直播學習的學員也能透過遠端演練，實際操控機器手臂，如親臨實驗室現場，即日起對外招生。

當自動化走向智動化，機器人操作系統商機日益增加，如何在最短的時間達到自動化整合效益，是目前產業升級面臨到的極大需求，而ROS開源資料的整合，正可加速智動化的腳步。對於機器人Maker產業的學習者而言，ROS整合感知、即時運動控制、影像處理、人工智慧、定位與導航等透過一致性的架構，有助於研發工程師開發智慧型解決方案。而對於機器人User產業的學習者而言，ROS-Industrial提供支援機器人四大家族等多種工業機器人的軟體包，其開源資料可依產線調整需求快速地進行二次開發，對一般產線操作人員而言，瞭解並具備ROS操作技能是通往機電整合／人機整合職涯領域的必備能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，為因應企業全球化防疫需求，工研院針對產業重要趨勢領域，整合前瞻技術，持續地研發創新的數位學習模式，推出一系列產業人士Upskill能力升級的數位學程。本課程不僅推出Remote lab線上實驗室模式讓企業學員無論參加現場或是線上學習都能實體演練手臂，並且為提升學員學習成效，提供在家自學的ROS數位課程，透過業師精闢示範解說程式碼執行幫助學員反覆練習與內化。課後亦規劃線上mentor hour，讓學員能有機會與講師及學員社群交流諮詢解惑，達到加乘的學習效果，是針對企業學員所設計之高度彈性的線上、線下整合式數位學習方案。

(工商 )