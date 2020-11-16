根據晨星最新數據顯示，亞洲可持續基金在2020年第三季錄得破紀錄87億美元的資金淨流入，永續基金資產規模達251億美元，比上一季上升75％，日中台是第三季成長率為前三大。

晨星歐洲、中東、非洲地區及亞太區永續研究主管Hortense Bioy指出，「投資者持續對ESG議題感興趣，尤其在新冠肺炎疫情後有所增加，加上新基金的推出，均推動了永續基金的資金流入。

晨星基金總監仇光明（William Chow）指出，亞洲的永續基金在2020年第三季度資金淨流入創新高，特別在日本和台灣地區均由新推出的基金所帶動。亞洲多數ESG基金採取主動式管理的股票投資策略，台灣則在第三季則推出了3檔固定收益ESG基金。

在第三季成長率最高則是日本，晨星基金表示，日本永續基金市場在2020年第三季度有70億美元的資金流入，其中有相當大部份資金則是因新基金的成立，在排名前10名的基金中，有7檔是新成立的。AM One Global ESG High Quality Growth Equity Fund於2020年7月推出，光是在2020年第三季共計55億美元的資金流入。顯示，投資者對該基金高度的興趣超出了AM One資產管理公司的預期，相信全球ESG投資的趨勢已經引起了日本投資者的關注。

仇光明也說，中國的永續基金資金流量在第三季轉為正數，扭轉了第二季大規模資金外流的情況。新基金的發行通常帶動中國市場的資金流量，故永續基金的資金流量可能不會反映出中國投資者對ESG產品的真正需求。

(工商 )