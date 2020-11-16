豐興（2015）開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持7,900元，鋼筋每公噸牌價維持15,900元，型鋼每公噸牌價維持20,600元。

豐興表示，近一週來，雖然國際廢鋼原料價格走揚，原料成本增加，但廢鋼交貨相對穩定，因此需再觀察國際行情走勢，暫不宜調整廢鋼和鋼筋價格。

(工商 )