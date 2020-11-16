新北市長侯友宜上午出席板橋國中沙灘球場啟用典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜上午出席板橋國中沙灘球場啟用典禮。（王揚傑攝）

行政院發言人丁怡銘烏龍爆料引爆牛肉麵風波，紛擾多日後昨晚請辭獲准，新北市長侯友宜今（16）日上午出席活動時對此表示，下台與否其實對這事件不那麼重要，重要是從這事件看出，大家對瘦肉精影響健康的疑慮，完全沒有消除，只要含瘦肉精的萊豬進來，每個商家都擔心生意受到影響，民眾也擔心吃到瘦肉精，這才是問題的關鍵。

侯友宜強調，一個發言人下台，並沒有解決所有問題，要解決問題，請萊豬不要進來，民眾健康得到把關，大家就安心。就算擋不住，到現在為止中央也沒有做好完整的SOP，從源頭管理及一系列加工的標示，還有如何增加人力的查察，現在完全沒有標準作業流程出來，地方縱使全力以赴，到底可以做到什麼程度，民眾還是非常疑慮。

侯友宜說，還只剩下一個多月，他每次到基層的消費端，不管是消費者還是小吃店，都是怨聲載道，請中央要聽到這些聲音，下台不是最重要，中央要負起責任才是最重要。

(中時 )