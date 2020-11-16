【亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議】晚間登場，國發會主委龔明鑫及行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上午舉行雙部長會議前記者會，兩人都表示，將會把發言重點放在台灣在這次疫情中經濟的好表達。

龔明鑫說，因應疫情，今年年度部長會議首次是以視訊舉行，時間在台北時間今晚8點開始到11點40分，每位部長可發言3分鐘 。共分2場次，其中強化貿易跟投資論述由鄧振中代表，而透過數位經貿與科技促進包容性經濟參與的部分，則由他來代表。

龔明鑫說，他的主要發言內容可3大部分，包括強調雖然疫情衝擊全球經濟但我國經濟仍維持很好的表現，疫情對全世界帶來相當大的影響 包括金融市場及就業市場還有全球供應鏈，甚至威脅到健康跟生命上的安全。台灣因在防疫措施、紓困及振興的措施都做得還不錯，也成為全世界少有國家今年經濟成長率維持正成長，他會把這些事情進行表達。

其次，他也說，台灣將表達防疫能力上，願在全世界做出更多努力，疫情也凸顯出運用數位科技，提供數位健康服務的重要性，這部分包括資通訊、醫療產業，本身就是我國優勢，這次發言也會把握機會表達願在全世界防疫及健康上做出更多貢獻，希望結合理念相同的共同體為亞太地區做出貢獻。

龔明鑫也提及，在包容性經濟參與部分，近來APEC強調以人為本的包容性發展是重中之重， 持續關注對年輕人婦女、老人、身心障礙的議題 變成很重要的議題，他這次發言會聚焦在婦女部分，去年大家有共同倡議，他會就此做出呼應。

鄧振中則說，他會著重在推動地區投資貿易投資自主化，他發言的3項重點，則包括藉此機會，不管在會場內外，透過視訊提供機會，說明台灣在經濟方面的表現。另外，台灣是完全支持繼續推動自由開放多邊貿易體系，這次疫病中有些國家把食品、糧食禁止出口及限制措施，台灣主張，除非在必要程度範圍內，大家應繼續秉持自由開放精神進行經貿活動，互相幫忙。

此止，鄧振中也說，針對未來在2020年後大方向，因從APEC有25年歷史，已發展到這階段，未來要如何定方向，台灣方面結合有3位企業代表的討論，將提出「以人為本」，也就是未來APEC應要以人為本做為合作思考政策；其中「運用科技」對未來發展人類生活相當重要；最後則是要秉持繼續自由開放的精神，這些將是他在開會時會表達的看法。

(中時 )