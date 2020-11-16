台中市一名江姓男子，2017年開雙B酒駕輾斃一名工人，被依殺人罪判刑9年4月定讞，因拒絕入監，潛逃到墾丁當民宿園丁，不僅月薪8萬元，還兼差當起暴力討債集團信差，日子過得當得安穩，經警方長期追蹤，終於將他逮捕歸案。

據《東森新聞》報導，江男現年56歲，3年前酒駕輾死人當日，他直接撞倒前方修路工人後，即使一旁施工主任喊：「人在車底啦！你車不要動！」，仍猛踩油門，將人活生生給輾過去後肇逸，狂飆到台中南京路口連撞2車，才停了下來。

江男這次酒駕共釀成1死2傷，警方攔下後酒測值高達1.15，被依殺人罪判9年4月定讞，但他卻逃到了屏東一家民宿當園丁，負責除草，月薪將近8萬元，又因熟識暴力集團一名蔡姓男子，兼職當起信差幫送恐嚇信討債，手段相當兇狠。

雇用江男的民宿業者直到他被逮擊捕，才發現雇用到殺人通緝犯。警方先將江男解送歸案入獄，另蔡姓男子等9人嫌犯也一併送辦。

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(中時新聞網)