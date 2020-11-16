人氣韓劇《請回答1988》於2015年播出，敘述街坊的親情、愛情與友情，感人肺腑的劇情掀起全亞洲追劇潮，角色也因此爆紅。劇中飾演高庚杓妹妹的童星金雪（擔任珍珠）相隔5年，變成亭亭玉立的小美女，近照釋出引起網友熱議，甚至登上微博熱搜。

金雪的母親15日透過社群網站公開女兒的照片，今年9歲的金雪留著烏黑亮麗的及腰長髮，一雙靈動雙眼又大又圓，個子也抽高不少，讓不少網友驚呼：「長得跟善宇越來越像啊哈哈哈哈」、「都沒怎麼變耶，感覺像是小時候珍珠戴了長假髮」、「肉嘟嘟的好可愛」、「果然是吃大份零食長大的孩子，這身高」。

金雪在《請回答1988》雖然台詞不多，但出場總夾帶著滿滿笑點，像是她熱愛大瓶可樂、超長火腿腸、大饅頭等，吃貨模樣常常逗樂眾人，加上有觀眾緣的可愛臉蛋，留給外界深刻的印象。

《請回答1988》殺青後，2017年金雪曾參與電影《艾拉，戰爭下的女兒》，之後就鮮少有新作品，不過會透過社群平台分享近況，也讓人期待她未來的發展。

(中時新聞網)