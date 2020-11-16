法國衛生部周日公布數據顯示，在過去24小時新增確診人數為2.72萬人，死亡人數302人；數據顯示確診人數和死亡數與前一日相比稍微下降。

法國目前累計有198萬人確診，為包括俄羅斯的歐洲確診人數最多的國家；過去七日平均單日確診數為4.45萬人。

法國在本月初實施全國封鎖，總統馬克宏(Macron)預計封鎖期在12月1日結束，但行政單位指出，如果下降的速度不夠快，將延長封鎖期。另外政府面對商店和商家的壓力日增，他們要求在聖誕節購物季期間鬆綁規定。馬克宏也在推特提醒民眾採取基本的衛生措施，抑制疫情擴散。

英國則在周日新報約2.5萬名單日確診人數，稍低於前一日的2.68萬人。周日新增單日死亡人數為168人，較前一日的462人降低。

義大利衛生當局在周日新報3.4萬名確診人數，亦低於前一日的3.72萬人；周日新報死亡人數為546人，持平於前一日的544人。

金融首都米蘭所在的倫巴地省(Lombardy)仍為疫情最嚴重的地區，周日該區新報8060人確診，持平於前一日人數。

(時報資訊)