廣達(2382)今年受惠疫情，NB出貨大爆發，展望明年動能可望延續，法人出具最新報告，給予「買進」評等，目標價107元。法人估，明年廣達獲利仍將有逾1成的年增。廣達今早股價漲近半根漲停板，挑戰季線和半年線反壓。

廣達第三季稅後淨利達78.71億元，年增81.5%，每股盈餘(EPS)2.04元，創下歷史新高；累計前三季合併營收達7878.28億元，年增7.6%；稅後淨利167.02億元，年增46.1%；每股盈餘4.33元，已超越去(2019年)年全年的4.14元。

廣達董事長林百里在上周法說會時強調，一個好的公司，碰到危機時，表現會更好，這是廣達的文化精神。林百里強調，筆電講技術、產能、客戶，廣達是這三者中最完整的，因為Windows跟iOS、Chrombook筆電廣達都有，今年這三大類產品都一起成長，所以，「我們算是滿壘全壘打！」

副董事長梁次震看好明年PC成長動能不墜，主要是3大因素：一、WFH。二、e-learning。三、new norm。而在伺服器方面，今年4Q的動能仍將續強，明年伺服器出貨也是2位數的年增。今年前3季廣達NB和伺服器營收占比各半。

(時報資訊)