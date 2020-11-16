經營85度C的美食-KY(2723)受惠海外市場加速回溫，2020年第三季營運表現優於預期，投顧法人認為最壞時期已過、營運將持續轉佳，將全年每股盈餘預期調升23％，並看好明年獲利將重返成長軌道，維持「買進」評等、目標價自150元調升至200元。

美食股價自10月底起漲，上周上攻力道明顯轉強，今（16）日續開高走高、飆升7.69％至140元，創去年11月中以來1年新高。三大法人上周買超力道明顯加大、合計買超達4238張，累計近2周買超達4400張。

美食2020年第三季毛利率60.18％、營益率11.12％，分創新高及近9季高點。歸屬母公司稅後淨利3.93億元，季增達89.19％、年增達65.05％，每股盈餘（EPS）2.19元，亦雙創近9季高點，本業及整體獲利表現均明顯優於市場預期。

美食截至9月底中國大陸門市575家，較去年底602家淨減27家。台灣門市455家，較去年底459家淨減4家，美國門市66家，較去年底64家淨增2家。澳洲門市16家，較去年底18家淨減2家，香港門市維持8家。

美食10月自結合併營收17.46億元，月減5.63％、年減9.07％，持穩相對高檔。累計前10月合併營收161.89億元、年減16.33％，雖續處近6年同期低點，但衰退幅度較前三季17.12％持續收斂。

投顧法人指出，美食在中國大陸營運持續恢復中，第三季同店營收（SSSG）年減個位數百分比，優於預期的中位數。預期第四季營收因無月餅業績挹注將小幅季減、但營益率可望持穩，明年在恢復展店、同店營收持穩向上帶動下，營收及營益率均可望回升。

美國市場方面，美食目前仍有6家店暫停營業，第三季營收年減率收斂至24％，同店營收年減率亦收斂至10～20％，營益率回升至8％。投顧法人預期第四季美國營運衰退幅度將持續收斂，明年在恢復展店及同店營收回穩下，營收及營益率均可望顯著回升。

整體而言，投顧法人認為，美食營運受疫情衝擊程度逐步降低，下半年衰退幅度逐季改善，預期第四季獲利雖將較第三季略降，但可望登近2年同期高點。全年獲利雖將將降至近6年低點，但由於第三季獲利優於預期，將今年每股盈餘預期調升23％。

投顧法人認為，美食營運最壞時期已過，下半年趨勢向上，看好明年營收將恢復成長、獲利成長動能將優於營收，且目前評價偏低。為反應第三季獲利動能強勁及未來展望轉趨樂觀，除維持「買進」評等，並將目標價自150元調升至200元。

(時報資訊)