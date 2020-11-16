10月全球股市波動加大，不過，資金寬鬆浪潮延續下，帶動投信基金規模成長，達4兆4309億元，居史上單月第二大。法人指出，新冠疫苗傳出好消息、美國選舉結果大致底定，疫情、選情兩大變數逐漸消除，看好未來經濟動能復甦下，股票等風險性資產表現。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年10月底為止，投信整體基金規模達4兆4309億元，月成長1.22%，而且僅次於8月的4兆4406億元，居史上單月第二大紀錄。累計今年1~10月，規模淨增加超過4000億元，增幅10.6%。

若按類型區分，10月增加最多的是跨國ETF債券型基金，增長244億元；另外，國內ETF槓反型基金、國內貨幣市場型基金、跨國一般債券型基金、跨國高收益債券型基金，也都增加超過百億元。而跨國ETF股票槓反型基金、跨國ETF股票型基金減少較多，各縮水53、45億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，10月受到歐洲疫情升溫、美國總統大選不確定性影響，股市波動度加大。不過，各國貨幣寬鬆政策不變，市場資金氾濫，持續湧入各類金融資產，部分轉向穩健保守的債券、貨幣市場型基金停泊，或槓反型資產避險。

隨著11月美國總統選舉結果大致底定，不確定性掃除，及英國、德國、法國重啟封閉式管理措施，抑制二次疫情風險，而新冠疫苗也傳出好消息，化解投資人不安情緒，資金明顯回流股票資產。

葉菀婷認為，接下來進入第4季傳統銷售旺季，消費買氣可望轉強，營造樂觀氛圍。此外，包括：OECD、IMF等國際機構都預測，明年經濟可望邁向復甦，成長率上看4~5%，多數企業獲利成長率更上看雙位數，為股市多頭醞釀新動能，建議投資人可分批布局股票型基金。

(時報資訊)