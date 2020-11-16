茂林-KY(4935)法人看好第4季營收可望維持第3季歷史新高水準，股價今天強勁上漲，盤中距離漲停價位僅差一檔。法人報告指出，在蘋果持續推出新的技術，帶動MacBook的銷量，公司明年展望持續樂觀，且本益比偏低，給予買進評等。

茂林-KY第3季繳出亮眼成績，單季營收34.28億元，創單季新高，年增137.4％，產品應用比重方面，IT(NB鍵盤背光)、穿戴(智慧手錶)、消費(含車用及其他產品)、TV分別為70％、11％、8％及11％。毛利率逐季走高，從第1季18.74％，第3季來到23.12％，單季稅後淨利4.65億元，年增213.3％，優於預期，每股盈餘3.55元。前3季每股盈餘達7.13元，今年有機會挑戰一個股本。

茂林-KY今年以來IT應用受惠於發光鍵盤比重提升，帶動營運攀上高峰，由於在家工作的趨勢以及蘋果新面板技術mini LED的應用，將進一步的帶動iPad和MacBook的銷量，相關供應鏈的營收爆發趨勢可期，加上茂林-KY車內情境照明隨著車市復甦，並出貨歐美車廠並持續開新案，有機會增加獲利貢獻。

(時報資訊)