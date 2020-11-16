裕隆(2201)自創品牌納智捷汽車退出大陸市場成定局。旗下東風裕隆原負責銷售納智捷品牌的東風裕隆汽車銷售公司（東裕銷售），經當地法院認定具備破產原因，進入破產清算程序。

裕隆今股價開高走高，盤中漲1.5元至37.75元，不受上述消息影響。裕隆集團將於本周三召開法說會。

裕隆汽車上周五說明子公司東裕銷售，經債權人北京正點未來廣告公司廣州分公司向浙江省杭州市中級人民法院申請破產清算，法院審理後作出受理裁定。

由於裕隆集團去年起已逐步展開自主品牌務實轉型的前置工作，包括相關資產及債權的減損，這次東裕銷售破產清算事件不會對裕隆汽車的營運與現金流產生影響。

裕隆指出，東裕銷售於2018年即無實質營運，現行大陸納智捷品牌售服業務不受影響。東裕銷售公司進入破產程序後，裕隆汽車將協助依法配合法院辦理相關事宜。

裕隆去年擺脫財務包袱，且今年第三季大幅減資36.4%，拉抬單季EPS達0.76元，並連續第三季獲利。前三季EPS為1.54元。

(時報資訊)