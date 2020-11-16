淘帝-KY（2929）因疫情與水災衝擊，前三季合併營收達18.24億元、稅後淨損為13.71億元、每股稅後虧損14.44元，虧損超過一個股本。

淘帝-KY指出，主要係受肺炎疫情及水災雙重因素衝擊中國服飾產業，導致整體營運較去年同期減少。隨著中國內需消費動能日益增溫、以及進入年底傳統銷售旺季的提前拉貨潮，期有效穩固支撐線下門市銷售。

且由於淘帝-KY採用代理商訂貨制度，近年來有效控制庫存在較低水位，雖然今年因疫情關係，線下通路銷售受阻，但伴隨聖誕、元旦假期臨近，新一波促銷活動將調節庫存水位再降低。此外，淘帝亦同步持續衝刺線上銷售表現，以期挹注整體營運表現走出谷底並逐步回升。

淘帝-KY今年前三季線上營收比重已達20.01％水準，對整體營運有一定程度的中和效果，且也看好集團於新零售通路拓展、多品牌策略搶市占等轉型計畫，包括加大夏裝、部分秋裝童裝產品採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，持續投入行銷資源以積極發揮TOPBI品牌力，短期使得前三季整體毛利率較去年同期下降，但淘帝庫存水位相對降低。

(工商 )