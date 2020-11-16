義大利米蘭「國家癌症研究所」（INT）研究說，新型冠狀病毒早自去年9月就已在義大利傳播，顯示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能比先前所認為的更早就在中國境外傳播。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）曾經表示，在中國武漢去年12月首度通報病例之前，並不知道新型冠狀病毒，也不知道這種病毒引起呼吸道疾病「2019冠狀病毒疾病」。

義大利第一起2019冠狀病毒疾病病例，是今年2月21日在北部倫巴底大區（Lombardy）米蘭市附近一個小鎮發現。

但國家癌症研究所科學雜誌「腫瘤期刊」（Tumori Journal）刊載的報告指出，義大利研究人員發現，在去年9月到今年3月期間對959名健康自願者做肺癌篩檢試驗，結果有11.6%受試者早在2月之前就已發展出冠狀病毒的抗體。

這項研究的共同作者艾波隆（Giovanni Apolone）告訴路透社，在同一個研究中，由西恩那大學（University of Siena）進一步執行特定SARS-CoV-2抗體檢測，發現有4例檢測出中和病毒的抗體反應，而時間溯回10月第一週，意味著他們早在9月就已感染。

艾波隆表示：「這是主要的研究結果：沒有出現症狀的人，在血清檢測後，不僅呈陽性反應，而且具有可殺死病毒的抗體。」

他又說，這意味新型冠狀病毒能夠長期在人群當中傳播，而致死率低，不是因為它消失了，而是伺機再起。

義大利研究人員曾在3月告訴路透社，倫巴底大區去年第4季通報的嚴重肺炎與流感病例數量比平常更多，顯示新型冠狀病毒可能比先前所想的更早傳播。

義大利衛生部今天通報，過去24小時新增3萬3979起2019冠狀病毒疾病確診病例，有546人病亡；昨天通報新增3萬7255例確診，544人病歿。

倫巴底大區今天仍是受創最嚴重的地區，通報新增8060例確診；昨天通報8129例。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1091116

(中央社)