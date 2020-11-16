桃園市民進黨籍議員邱佳亮詐領市議會助理費、出國考察費和出席費共822餘萬元，11日被依貪汙罪判刑12年半定讞，邱16日在律師陪同下前往桃檢報到，邱以身體舊疾遞狀希望聲請延緩入監執行，檢方考量他至今無異狀，給予延緩到周三下午。邱的遺缺將由「落選頭」陳睿生遞補。

邱佳亮曾任新屋鄉民代表，2010年轉戰縣議員，成為新屋唯一1席議員，升格後也順利連任成為市議員，但卻在2017年間爆發貪汙案，被控2011年至2017年間以外甥等3名人頭，詐領議會公費助理補助款，8年得手822萬餘元，又被查出到澳門賭博沒有出席議會，卻詐領出席費、膳食費、交通費共7350元。

邱佳亮一度被收押禁見8個月，200萬元交保後，以無黨籍身分投入第2屆市議員選舉，以1893票之差再度順利連任，重拾民進黨籍身份加入民進黨團運作，但最高法院認定邱貪汙，11日駁回上訴，仍依4個利用職務機會詐取財物罪，合併判邱12年6月徒刑、併科罰金120萬元並褫奪公權6年，且須全額沒收822萬餘元犯罪所得。

邱表定16日10點半報到，邱10點就在律師陪同下現身桃園地檢署，透過律師以身體有舊疾要安排就醫檢查，遞狀聲請延緩入監，桃檢考量判刑定讞後啟動防逃機制，邱都無異狀，準時到派出所報到，16日也提前抵達桃檢，暫無逃亡之虞，考量其有檢查需要，給予延到周三下午報到，再視情況發監執行。

桃園市議會指出，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，邱的位置由「落選頭」陳睿生遞補，行政院會在收到最高法院的判決書後將邱解職，同時函文給中選會，中選會召開遞補委員會，確認由陳遞補後就會公告，市議會要在公告10天內辦理宣誓就職，最快本月可完成。

39歲的陳睿生是前新屋鄉長陳江順之子，2度代表民進黨參選新屋區（第11選區）市議員，挑戰邱佳亮都吞敗。

(中時 )