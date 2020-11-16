拜登當選美國總統，對我駐美代表蕭美琴致電拜登外交政策顧問布林肯，外交部次長曾厚仁今天表示，蕭和布林肯有長久友誼，兩人對話中有觸及台美關係議題。（示意圖，圖/達志影像）

拜登當選美國總統，對我駐美代表蕭美琴致電拜登外交政策顧問布林肯，外交部次長曾厚仁今天表示，蕭和布林肯有長久友誼，兩人對話中有觸及台美關係議題。外界關切萊豬政策是否可能重談？他說，政府宣布的重大政策，不會因為美國行政部門的輪替而改變。

拜登即將入主白宮，蕭美琴日前致電拜登團隊的布林肯，代表政府祝賀拜登與賀錦麗當選總統及副總統，並期盼台美持續深化合作。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，對布林肯的重要性，曾厚仁會前受訪時表示，布林肯是歐巴馬政府時期的副國務卿，在拜登團隊非常受重視。

他說，蕭美琴代表台灣政府表達祝賀之意。布林肯當然也感謝我們政府對他們的祝賀，蕭和布林肯有長久友誼，兩人的聊天中觸及台美關係各層面的議題，「是個非常愉快的談話」。

拜登上台後，國民黨立委要求開放美豬政策爭取重談，對此，曾厚仁表示，我們是非常上軌道的政府，已經宣布的政策，不會因為美國行政部門輪替有所改變。

(中時 )