亞太15國完成RCEP（區域全面經濟夥伴協定）簽署，高雄巿長陳其邁16日在議會受訪認為，相信政府經濟部會做好輔導跟因應策略，詳細也要在檢視整個開放的清單，跟開放期程，才能夠做更完整的配套跟因應，也希望經濟部能夠輔導高雄在地的廠商面對挑戰。

陳其邁說，全球產業供應鏈正在快速重組，如何讓下一階段包括傳統產業能夠往高階製造，有一些在整個製程能夠更具效率，在創新研發的部分也能夠加速前進。

所以包括未來仁武產業園區以及相關競爭強項，像是印刷電路板、或是醫材、金屬扣件，都能往高階製造全力發展。

對於高科技展業，因為有所謂的ITA資訊科技協定，其實很多都已經是免關稅，所以鋼鐵部分，台灣還是以歐美市場為主。

陳其邁認為，可能會受到一些影響的大概是在某些石化的原物料材料，跟整個機器設備，未來在東南亞的市場會牽涉到很多，工具機、製造業會面臨到一些中國製造的競爭壓力。

他說，相信因為產業供應鏈的重組，所以包括在高雄怎麼樣往高階的製造，或者是半導體產業聚落，以及5G AIOT園區的設立來加速傳產數位轉型，能夠往高階製造的生產基地來發展，這些都是我們在做的。

對於行政院發言人丁怡銘請辭，陳其邁認為，發言人講話還有政府部門在做政策陳述時，應該要多查證，行政院未來新任的發言人也能夠記取這次教訓，能夠把政策說明清楚，同時在發言之前也要做查證。

至於曾參加高雄巿長補選的巿議員李眉蓁傳出要重讀碩士班，陳其邁說，跟她加油打氣，「讀萬卷書、行萬里路」，祝福她順利。

(中時 )