金門警方將持續不定期擴大臨檢。圖為金城分局攔檢車輛情況。（警方提供）

金門警方連3天實施擴大臨檢，查獲變更車體就有8件之多，民眾反映幾天來晚上安靜許多，飆車情況明顯減少。縣警局強調將不定期持續執行，不會只有「五分鐘」熱度，請鄉親們放心。

縣警局統計，本月11日至13日夜間擴大臨檢成果，分別是金城分局：變更車體5件、超速2件、未繫安全帶1件、闖紅燈1件。另查獲詐欺通緝犯1人。金湖分局：變更車體3件、無照駕駛1件、未繫安全帶1件。另破獲竊盜案2件。

警方針對最近常有汽、機車飆車，噪音擾人清夢，同步採取全島性的擴大臨檢勤務，重點是呼嘯奔駛的改造車輛，查察成果頗為可觀，當地民眾也普遍認為「有抓有差!」給予肯定。

但不少民眾在網路熱烈討論，都希望警方持之以恆，不要只有「五分鐘」熱度，包括紅燈違規右轉、不打方向燈、夜間不開大燈和亂開遠燈、霧燈，連同超速行駛、跨越雙黃線都要一併取締，別讓金門的交通愈來愈亂才好。

縣警局則強調，鄉親的聲音聽到了，未來2分局都會持續不定期執行，也盼望大家共同守法，讓安全真正成為唯一回家的路。

(中時 )